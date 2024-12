La poltrona per tre (club). E Trapani intriga

A due giornate dal giro di boa della Serie A si segnala che ormai 7 squadre sono sicure della Coppa Italia. Milano e Tortona a quota 16 lo sono virtualmente, ma davvero non si capisce come possano perdere l’occasione. Trieste invece deve guardarsi da Sassari, Treviso e forse ma forse addirittura la Reyer, visto che i giuliani ci hanno perso. Resta la sensazione che questo campionato sia equilibrato, che Trapani si sia candidata a terza forza dietro le due di Eurolega (Milano e Virtus) e un po’ più avanti di Trento che ha energia, talento, un volto preciso, ma un organico meno profondo. Colpisce infatti che i siciliani siano passati sopra Reggio Emilia, una diretta concorrente da playoff, pur non avendo a disposizione Robinson. Sorprese non ce ne sono, perché se la Reyer non è nella posizione dove era attesa, lo deve anche e soprattutto ai tanti infortuni patiti.

La novità Trapani