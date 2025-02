Final Eight splendida e senza favorita

Diciamolo, ci voleva questa pausa da una stagione inflazionata. Ci voleva per far ricaricare le pile, recuperare qualche infortunato e mettere ordine nelle idee delle varie società, soprattutto quelle in difficoltà di classifica. Certo, la vanoli Cremona ha compiuto un passo importante lasciando a Pistoia lo scomodissimo ruolo di ultima in classifica e da sola. Ma anche sul fondo tutto può succedere. Perché al vertice le big patiscono i troppi impegni e nella fattispecie di giornata magari qualcuno pensava già alla Final Eight. E in una stagione così lunga e compressa è normale avere cali. Quei cali si pagano doppio. E il caso di Tortona che già aveva qualche difficoltà. Ma l’infortunio di Strautins le ha ingigantite. Non crediate però che le sconfitte di alcune partecipanti forniscano segnali per la Coppa Italia imminente. Da un punto di vista puramente sportivo è forse La Coppa Italia più impronosticabile di sempre e non soltanto perché mercoledì ci sarà già il derby d’Italia e una tra Virtus Milano sarà eliminata.

Giovani talenti per una Coppa Splendida

No, arrivano alla Coppa stili di versi di gioco, alcuni davvero spumeggianti in attacco. Arrivano giovani interessanti forse anche per un futuro oltreoceano come il centro reggiano Faye e il playmaker Quinton Ellis, di Trento. Chissà. Ci saranno point guard capaci di comandare il gioco come Robinson per Trapani e Winston per Reggio Emilia. La classifica del tabellone è già stata aggiornata.I l n. 1 è di Brescia, ma adesso n. 1 è Trento. Poi ovviamente peseranno gli infortuni. Di sicuro l’assenza di Colbey Ross peserà per Trieste. E vedremo se Mirotic sarà protagonista di un recuperaro miracoloso. Sarà una Coppa Splendida, lo spettacolo e le sorprese non sono mai mancate, dunque. Importante è che anche il corollario sia importante. La Coppa Italia dei canestri gioca contro Sanremo, il basket italiano dovrà diventare molto virale e non sarà facile. Di scuro l’Inalpi Arena sarà colma di spettatori negli ultimi due giorni e questa volta non mancherà pubblico nemmeno il mercoledì per Brescia-Derthona e poi Virtus-Milano. Ma consiglieremmo di non mancare a Torino nemmeno giovedì per Trento-Reggiana e il duello tra neopromosse solo di nome: Trapani-Trieste. Poi sarà tempo di Nazionale e di Pozzecco. E anche di quello si avvertiva il bisogno.