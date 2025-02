Trento vince la Coppa Italia! Travolta Milano in finale

Storico trionfo di Trento nell a Final Eight di Torino . La Dolomiti Energia ha vinto la prima Coppa Italia della sua storia battendo l'Olimpia Milano 79-63. Trascinatore Ford , autore di 23 punti. Alla squadra di coach Ettore Messina non sono bastati i 20 punti di Mirotic .

Trento campione! Milano ko

Avvio da incubo per l'Olimpia, che segna appena 4 punti nella prima metà di quarto e si ritrova subito sotto di 9 lunghezze: il finale di primo tempo segna il +7 per i trentini (31-38). Nella ripresa l'inerzia è tutta dalla parte bianconera: difesa e transizione, quando entrano anche un paio di triple ed è fuga definitiva a fine terzo quarto sul +11 (48-59). La formazione di Paolo Galbiati raggiunge anche il massimo vantaggio di +18 e chiude nell'ultimo quarto sul 63-79. Si tratta del primo successo per Trento, alla prima finale della sua storia storia.