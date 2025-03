L’Olimpia che pensa all’Europa, Pozzecco e l’Italia

Un allenatore può motivare in ogni modo, ma alla fine dovrebbe entrare nella testa dei giocatori. È evidente, dalle ultime partite, che la Virtus ormai abbia accantonato qualsiasi proposito europeo. E forse non a caso coach Ivanovic dopo la passata presa in Coppa Italia aveva lanciato una parola che sembrava irreale, lontanissima: scudetto. Di contro, Milano d’Europa gioca con un altro pig