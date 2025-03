Milano, carica di Coppa ma Mirotic deve rifiatare. Nebo e Gillespie indisponibili

Germani Brescia e Armani Milano si preparano a darsi battaglia in uno dei match più attesi della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, che si aprirà oggi alle 20 proprio con la sfida del PalaLeonessa. La capolista Brescia affronta i campioni d’Italia dell’Olimpia, in un confronto che promette spettaco e importanti riflessi nella corsa ai playoff scudetto. Una sfida che si era già giocata alle Final Eight di Torino, con Milano vincente in semifinale