Basket Serie A, la lotta salvezza pesa anche sul vertice

Succede sempre così, che la lotta per salvarsi può incidere anche sulla battaglia per la griglia playoff. In questo caso in particolare sul primo posto che vale il fattore campo anche in finale. La Virtus ha ceduto a Napoli e non allunga su Brescia che aveva perso contro una Milano scintillante. Anzi, ora c’è un quartetto al vertice, con Trapani che stabilisce record dopo record, stavolta quello degli assist nei 131 punti segnati contro Treiste. E Trento riprende le altre due. Così vale doppio il fatto che la Dolomiti Energia abbia mantenuto la differenza canestri positiva nel confronto diretto con i bolognesi. La lotta salvezza ora coinvolge almeno 5 squadre, anche se Pistoia sembra veramente precipitare. Ma Varese nonostante i cambi e la cura difensiva di Kastritis deve aggiungere un giocatore. e la vittoria di Napoli rilancia i partenopei di coach Valli, che ha battuto la squadra dove si era formato per 20 anni. Ci sarà lotta anche per salire in Serie A. Ma intanto Cantù ha battuto un colpo e arricchito una storica bacheca battendo in finale l’ammirevole Cividal. Ora coach Brienza dovrà attendere il verdetto sull’infortunio di Valentini (dopo lo stop di De Nicolao), ma non c’è dubbio alcuno che i brianzoli abbiano tutto per tornare nel loro posto. E avranno anche un’arena nuova.