Ricci: "Raccontarsi aiuta  e mi ha reso migliore"

TORINO - Una partita chiave, a Parigi. Un appuntamento per i lettori, non solo appassionati di basket, in libreria. Pippo Ricci vive una giornata speciale. Milano affronta il Paris Basketball sulla strada che può riportare l’Olimpia ai playoff ed esce “Volevo essere Robin, il mio viaggio fino a qui” (DeAgostini, 239 pagine, euro 17,90), la sua autobiografia che è un’emozione per lo spirito. Del resto Pippo vive di giornat