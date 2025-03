Dazn: arriva la March Madness del campionato Ncaa

C’è un momento dell’anno in cui l’America intera si ferma e il destino di giovani talenti si decide in un istante. È la March Madness, la fase più calda del campionato Ncaa di pallacanestro, che trasforma il mese di marzo in una corsa sfrenata verso la gloria. Dal 20 marzo all’8 aprile, su Dazn i tifosi potranno seguire il meglio di questo torneo, tra sfide senza ritorno e momenti destinati a entrare nella storia: dal First e Second Round fino alle Final Four all’Alamodome di San Antonio, passando per la Sweet 16 e l’Elite Eight. Le 68 squadre in gara si contenderanno il titolo in un torneo a eliminazione diretta che non farà sconti, con partite secche, dentro o fuori, colpi di scena all’ultimo secondo e storie di rivincita che si trasformano in leggenda. Ma è proprio qui che nascono i grandi campioni, quelli che il giorno prima sono matricole poco conosciute e il giorno dopo diventano idoli nazionali. Quest’anno, tutti gli occhi sono puntati su Duke e sul suo fenomenale freshman Cooper Flagg, destinato a diventare una delle prossime stelle del basket mondiale. Ma anche Auburn, Houston Cougars e Florida Gators sono pronte a scendere sul parquet per darsi battaglia e offrire uno spettacolo mozzafiato. Accanto al torneo maschile, Dazn trasmetterà anche i momenti più emozionanti della March Madness femminile, con le Final Four in programma il 5 e 6 aprile all’Amalie Arena di Tampa (Florida). Un viaggio che porterà squadre e tifosi da un capo all’altro degli Stati Uniti, tra ribaltamenti di pronostici, game-winner da brividi e giocate che resteranno impresse nella memoria degli appassionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA