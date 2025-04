Milano a casa Virtus: è l’ultima chiamata

Il triplice ko con Paris, Real e Barcellona ha chiuso quasi completamente il portone dei play-in a Milano. Stasera a Bologna e alla prossima col Baskonia non c'è altro risultato possibile che la vittoria per continuare a sperare. Troppo latte tuttavia è stato versato, tanto da andare verso l'ennesima stagione senza italiane nemmeno a sperare in un posto nella scintillante vetrina delle Final Four di Abu Dhabi