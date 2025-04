Moretti e il caso del basket smemorato

A prescindere dalle otto vittorie consecutive, dalle 9 su dieci, nelle quali avrà pure qualche merito l’architetto Matteo Boniciolli, è incredibile che il basket italiano si fosse dimenticato di un uomo di basket, che vive per il basket, che ama questo gioco, lo conosce a menadito e se non bastasse è una persona di grande profondità e spessore umano. Per finire è anche un papà bravo a trasmettere le sue passioni nel giusto modo.