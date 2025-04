Tortona cerca l’impresa con l’incredibile Tenerife  

D a questa sera la Bertram cercherà di scrivere un altro pezzo della sua storia. I piemontesi saranno impegnati a Tenerife in gara-1 dei quarti di finale di Champions League, ore 21.45 diretta Dazn. Chi vincerà la serie otterrà l’accesso alla Final Four. Nel sorteggio avversaria peggiore non poteva capitare al Derthona. La Laguna Tenerife, infatti, è l’unica formazione della BCL a essere imbattuta in questa stagione. È squadra solida e profo