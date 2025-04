Tenerife gela Tortona. Arrivederci Europa

S’infrange in gara-2 contro il treno Tenerife il sogno della Bertram Tortona di scrivere un’altra pagina di storia conquistando la Final Four di Basketball Champions League. Dopo aver vinto all’overtime gara-1, gli iberici si sono imposti con autorità a Casale Monferrato chiudendo la serie dei quarti di finale in due sole gare. Non è un caso che la Laguna Tenerife sia ancora imbattuta in BCL. È ricca di talento, di esperienza ed è completa in ogni