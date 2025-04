Dal tumore alla rinascita, favola Pellegrino: “Quando ho visto il nome sulla maglia…”

Per un punto Martin perse la cappa di priore, recita il motto della carta trevigiana dell'asso di Coppe. E per un punto Tortona rischia di dover dire addio ai playoff 2025: il tiro della vittoria di un eccezionale Davide Denegri è storto, merito della difesa di Treviso che toglie luce al regista bianconero. Sul pallone piombano le mani ferme di Ciccio Pellegrino, vero Mvp a sorpresa di una partita che la Nutribullet domina per 35’, toccando anche il +26 (76-50) e che rischia di perdere nel finale con la lancetta delle energie in riserva. "Abbiamo giocato 25’ di basso livello per attitudine e presenza, mentre il gruppo italiano ha regalato un finale di grande spessore - lamenta coach De Raffaele - Abbiamo avuto la possibilità di vincere ma abbiamo commesso un errore fatale sulla tripla di Bowman". Già perché la Bertram aveva approfittato delle difficoltà avversarie per sorpassare nell'ultimo minuto. Prima la violazione di passi di Olisevicius per il siluro di Denegri del -1, poi un altro canestro pesante del tortonese favorito dall'infrazione veneta di 8” sulla rimessa: erano stati questi i colpi del potenziale ko per i bianconeri. Che sul più bello si sono fatti sorprendere da Bowman, glaciale nell'infilare la quarta tripla di serata, per la vittoria di TvB.