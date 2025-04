C'è sempre Trapani lì, in cima alla classifica assieme alla Vu Nera. E promette di fare il possibile per restarci fino all'inizio dei playoff per lo scudetto, riscrivendo la storia del campionato italiano. Solo l'infortunio alla spalla destra di John Petrucelli può far tremare la formazione di patron Antonini, sempre padrona del gioco e del risultato. Anche dal PalaBarbuto il