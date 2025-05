Popovich non allenerà più gli Spurs

Era rimasto in panchina a lungo nell’ultima parte di Gara-5 con coach Thibodeau che non si è voluto giocare l’ultimo timeout per rimetterlo in campo, con il risultato di perdere la partita nel finale punto a punto. In Gara-6 Jalen Brunson in campo c’è stato e si è sentito, eccome: una sua tripla a 4 secondi dalla fine ha dato vittoria e passaggio del turno ai New York Knicks in una serie tiratissima, spigolosa e giocata