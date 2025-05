Ellis: “Con Milano sarà dura ma i playoff…”

Una Coppa Italia in bacheca, da MVP della manifestazione. Attestati di stima da più parti. Previsioni lusinghiere in ottica Draft NBA. Quinn Ellis è uno dei leader dell'Aquila Trento che, spiegate le ali, ha finora disputato una delle migliori stagioni in LBA. "Se devo dare un voto all'annata della squadra, direi 9 - commenta il play britannico, cresciuto tra Sicilia e Casale Monferrato prima di affermarsi