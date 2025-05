Basket, tutti gli Europei Fiba maschili e femminili trasmessi su Dazn  

Basket, Europei femminili

Si inizia con gli appuntamenti della Nazionale di basket femminile, in programma dal 18 al 29 giugno. Il Women’s EuroBasket verrà disputato per la prima volta in quattro paesi: Repubblica Ceca, Germania, Grecia e anche Italia, che torna a ospitare un girone dell'Europeo Femminile a distanza di ben 18 anni. La formazione allenata da Coach Andrea Capobianco, inserita nel gruppo B, giocherà tre partite di fila al PalaDozza di Bologna, rispettivamente contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19 giugno) e Lituania (20 giugno), prima delle eliminatorie in Grecia, con l’obiettivo di migliorare il nono posto centrato dalla Nazionale di Lino Lardo nell’edizione 2023.