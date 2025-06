È la notte più bella nella storia di Brescia. È la prima notte in cui la Leonessa dei canestri si addormenta mettendo la sveglia per una finale scudetto. È tutto vero? Si chiede la gente in tribuna. Sì, lo è. Con un perentorio 3-0 gli uomini di Poeta buttano fuori Trapani e ora aspettano di vedere se avranno addirittura il fattore campo, così sarà se l’avversaria d