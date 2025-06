Polonara ha la leucemia, lo shock di Bologna ricordando Mihajlovic

Vinci di nuovo, Achi

Achille ora vuole che la Virtus porti a termine il lavoro: non ha mai vinto uno scudetto in Italia, nonostante abbia giocato finali con Reggio Emilia, Sassari e già con la Virtus. In Nazionale ha collezionato 94 presenze, segnando 596 punti, col prestigioso ‘high’ di 22 a Belgrado con la Serbia nel 2021. In azzurro era tornato anche nel 2024, dopo la neoplasia testicolare. Questi tuttavia sono i dati del Polonara giocatore. Ora è il giovane uomo che deve fare i conti con una terribile prova. La affronterà di sicuro con la determinazione sempre dimostrata sul campo. Si tratta di una malattia che oggi si può combattere ed è a questa speranza che fanno appello tutti i tifosi che hanno saputo apprezzare Polonara nel corso degli anni. Purtroppo Achille si trovò già nella condizione di commentare una grave diagnosi. La sua visione dopo la prima guarigione è sempre stata improntata alla positività, con lo sguardo rivolto anche agli altri: "Non avevo mai avuto problemi di salute in vita mia. Mi sono trovato spiazzato. Ma è importante essere ottimisti. Molti mi hanno scritto sui social dicendo che poi si torna come prima. Altri hanno scoperto problemi dopo aver fatto i controlli, venuti a conoscenza di quanto mi era successo". Vinci di nuovo, Achi.