Europei, Italbasket femminile ko: in finale ci va il Belgio

Non riesce la rimonta delle azzurre nella semifinale degli Europei femminili di basket contro il Belgio. Le campionesse in carica vincono 66-64 e raggiungono la Spagna in finale. Al "Peace and Friendship Stadium" del Pireo (Atene) l'Italia chiude in vantaggio il primo quarto, ma cala nel secondo periodo (13-23) e fatica anche al ritorno in campo dopo l'intervallo (10-17).