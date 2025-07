Lo schiaffo dell’Italia U20 ai razzisti: “Grazie per i vostri commenti, ci avete caricato”

A 12 anni dall’ultima volta, l’Italia U20 di basket torna sul tetto d'Europa . Gli azzurrini di coach Rossi in finale hanno annientato la Lituania con il punteggio di 83-66 . Protagonista anche David Torresani , autore di 13 punti, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale ha commentato. "Grazie a tutti i commenti negativi e razzisti sotto a ogni post, ci avete dato la carica!”. Il giocatore di Treviso ha voluto dunque dare uno schiaffo morale a tutti coloro che scrivevano commenti a sfondo razzista sotto ogni post riguardante la Nazionale U20.

Petrucci: "Ci hanno fatto innamorare strada facendo"

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, si è congratulato con gli azzurrini dopo la vittoria in finale contro la Lituania: "Questa è una squadra che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti a coach Rossi e a tutto lo staff per un risultato straordinario che mancava dal 2013. Anche il Ministro Abodi mi ha chiamato per complimentarsi con questi ragazzi".