Disavventura per la compagna di Danilo Gallinari , per anni protagonista in NBA e da poco passato nel Vaqueros de Bayamon, squadra del campionato portoricano. La moglie del cestista italiano è stata morsa da un squalo proprio a Porto Rico, precisamente a Parque Isla Verde, quartiere di lusso nel comune di Carolina. I media locali hanno riportato quanto accaduto alla giornalista Eleonora Boi . "Momenti di puro terrore quelli vissuti da Danilo Gallinari e da sua moglie Eleonora Boi, che ieri pomeriggio è stata attaccata e morsa da uno squalo. La donna, incinta, è stata subito medicata alla gamba ferita e poi trasferita al Centro Medico Rio Piedras. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita, come confermato dalle autorità locali", si legge.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto emerso, lo squalo avrebbe morso Eleonora Boi all’improvviso sulla coscia destra. L’attacco le avrebbe causato una ferita profonda, ma per fortuna sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno portato la donna in ospedale per le cure necessarie. Al momento i media non hanno diffuso ulteriori dettagli sul tipo di squalo coinvolto né sull’estensione esatta della ferita, ma le fonti ufficialiparlano di una situazione sotto controllo. L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei media italiani e internazionali, suscitando grande attenzione anche tra i fan di Danilo Gallinari, impegnato nei playoff di Porto Rico. La coppia, molto seguita sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha spiegato che in questo momento gli squali nutrice ("tiburon gata") sono in fase di accoppiamento e per questo vivono in acque poco profonde. Rubén Moyeno, commissario della polizia municipale di Carolina, ha aggiunto che occorre fare molta attenzione a fare il bagno in questo momento e che chiunque avvisti animali come gli squali in acqua deve immediatamente segnalarlo alle autorità competenti.

Il messaggio social di Eleonora Boi

"Little mermaid from Sardinia 1 Baby tiburón de Puerto Rico 0. È stato il giorno più brutto della mia vita, forse aveva ragione mia nonna Nella quando diceva “su mari esti traitori”. Non avrei mai pensato che avrei potuto essere attaccata da uno squalo e per giunta mentre mi trovavo vicino alla riva e in una spiaggia super affollata. Fortunatamente, io e il mio bambino stiamo bene, sono stata soccorsa prontamente e l’intervento chirurgico per rimettere a posto la mia povera gamba mangiucchiata è andato bene. Ora devo solo riprendermi dal grandissimo spavento e provare a perdonare il grande amico che mi ha tradito. Per quanto riguarda lo squalo avrà presto notizie dai miei legali.Ringrazio tutti voi per il grande affetto e vi ringrazio per esservi preoccupati per noi con un messaggio o una preghiera. Ringrazio mio marito che nonostante abbia sposato Fantozzi-Boi mi ha dato tutto il suo amore e tanto coraggio, oggi si è pure scampato il concerto di Bad Bunny ma non si deve illudere è solo per poco" - questo il messaggio che la compagna di Gallinari ha postato sui social accompagnato da un selfie nella camera dell'ospedale.