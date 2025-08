Addio Bonamico, campione vero!

In America quando intervistano in tv i giocatori che hanno fatto la storia, nella sovrimpressione sotto al nome scrivono spesso 'Legend' della tal squadra, qualche volta esagerando. Marco Bonamico per il basket italiano una leggenda lo è stato davvero. Il Marine si è spento a 68 anni nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale Bellaria di Bologna, dove era ricoverato da una dozzina di giorni, vinto dalla malattia. Un brutto