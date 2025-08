Legabasket, clamorosa svolta: al via la sua piattaforma!

LBATV, si parte. Ieri l'assemblea delle società di Legabasket Serie A ha dato ufficialmente il via al progetto della web TV in autoproduzione che realizzerà e diffonderà tutte le partite della stagione regolare, della Supercoppa, della Final Eight di Coppa Italia e dei playoff scudetto. Per la pallacanestro italiana è una piccola rivoluzione: sfruttando la normativa prevista dal decreto