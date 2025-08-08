Erreà e Reale Mutua Basket Torino: una nuova partnership che guarda al futuro   

TORINO - Erreà annuncia l’inizio di una nuova partnership tecnica con Reale Mutua Basket Torino, una realtà seria, strutturata e parte integrante del tessuto sportivo cittadino. L’accordo, valido fino al 2028, è fondato su valori condivisi: attenzione al dettaglio, cura del lavoro quotidiano e rispetto per l’identità. A partire dalla stagione 2025/2026, Erreà fornirà alla società piemontese tutto il materiale tecnico e di rappresentanza, per la prima squadra, lo staff tecnico e il settore giovanile. Una collezione pensata e sviluppata su misura, con la qualità sartoriale e funzionale che contraddistingue ogni capo Erreà. Il settore giovanile sarà servito da Erreà Play Asti attraverso la piattaforma TeamSmart, uno strumento pensato per ottimizzare le esigenze dei giovani atleti e delle loro famiglie. Fondata nel 2019, Reale Mutua Basket Torino ha riportato il grande basket sotto la Mole, dando continuità alla tradizione cestistica della città con un progetto solido e ben strutturato. Fin dall’esordio in Serie A2, la società si è distinta per serietà gestionale e crescita costante, costruendo un’identità sportiva chiara e riconoscibile, sostenuta da una tifoseria presente e appassionata.