Fontecchio e Melli show: "Qui c’è tanta energia"

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Carattere, voglia, determinazione e anche qualità. L'ItalBasket fa un altro step verso l'Europeo, battendo la Lettonia grazie ad un quarto periodo giocato d'autorità e con un ritmo oggi non sostenibile dai baltici allenati da Luca Banchi, al loro primo test estivo. I lampi di classe di Fontecchio, la leadership di Melli, la voglia di mettersi in mostra di Niang: insomma tante cose po
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi