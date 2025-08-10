Tuttosport.com

Fontecchio e Melli show: "Qui c’è tanta energia"

L’ala di Miami regala lampi di classe ed è il top scorer. Pozzecco: "Dobbiamo incanalare bene l’entusiasmo"
Dario Ronzulli
1 min
fontecchioMelliItalbasket
Fontecchio e Melli show: "Qui c’è tanta energia"© CIAMILLO

Carattere, voglia, determinazione e anche qualità. L'ItalBasket fa un altro step verso l'Europeo, battendo la Lettonia grazie ad un quarto periodo giocato d'autorità e con un ritmo oggi non sostenibile dai baltici allenati da Luca Banchi, al loro primo test estivo. I lampi di classe di Fontecchio, la leadership di Melli, la voglia di mettersi in mostra di Niang: insomma tante cose po

