Belinelli, il commovente addio al basket: "Ai più giovani lascio un sogno"

Da tempo si parlava di un suo imminente addio al basket giocato. Intanto, oggi, Marco Belinelli, 39enne, capitano e bandiera della Virtus Bologna, dove ha cominciato nelle giovanili nel 1997 e dove ha giocato fino all'ultima stagione, ha pubblicato sui social un vero e proprio album di fotografie e ricordi, che somigliava tanto a un anticipo dell'addio, con tanto di didascalia: "Perché non c'è niente di più bello". Poi, nel pomeriggio, è arrivato l'addio ufficiale.