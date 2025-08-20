Tonut, ciao Italia. Poz: "Che cuore"

"Siamo sinceramente dispiaciuti" traspare amarezza dalle parole del ct Gianmarco Pozzecco, deputato a confermare una notizia già nota. Stefano Tonut non parteciperà ad Eurobasket 2025 e ha già lasciato il raduno romano della Nazionale per tornare a casa. A determinare il forfait della guardia classe 1993 è stata una distrazione muscolare rimediata al gemello radiale della gamba d