Dazn si accorda con Espn per trasmettere la Ncaa di football americano e di basket

TORINO - Dazn ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi Ncaa di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con Espn (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione Mena* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione regolare, fino a 25 partite di college football a settimana in esclusiva su Dazn, inclusi gli incontri più importanti delle principali conferenze come Sec, Acc e Big 12. L’offerta includerà anche il College Football Playoff completo e il Cfp National Championship, così come tutte le principali partite dei bowl. Inoltre, Dazn trasmetterà ogni sabato l’iconico show pre-partita College GameDay, insieme a una serie di contenuti di football on-demand disponibili sulla piattaforma. La piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo trasmetterà anche circa 20 partite a settimana tra basketball maschile e femminile, oltre alle 63 partite di March Madness sia maschile sia femminile, inclusi tutti gli incontri di Elite Eight, Final Four e i Campionati Nazionali. Si rafforza così l'offerta internazionale di sport statunitensi, con college football e basketball che si vanno ad aggiungere a Nfl Game Pass (esclusi Cina e USA) e NHL.TV (esclusi USA, Canada e Paesi Nordici).