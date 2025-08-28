L'Italia del prof Pozzecco all'esame di greco: "Forza e saggezza"

Comincia stasera alle 20:30 (dirette Rai, SkySport Basket e DAZN) il cammino dell'Italbasket guidata da Poz agli Europei. Un percorso affatto semplice, irto di ostacoli a cominciare dalla Grecia che è la prima avversaria nel nostro girone di qualificazione, il gruppo C. A Limassol il pubblico cipriota avrà un occhio di riguardo per la squadra di Vassilis Spanoulis: i tempi dell'Enosis sono tramontati ma le comuni radici