Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

 L’Italia in attesa dei big si sblocca con Niang

Dopo il ko con i greci batte la Georgia: stasera la Bosnia
Federico Bettuzzi
1 min
italia basket
 L’Italia in attesa dei big si sblocca con Niang© CIAMILLO

La boccata d'ossigeno pura, provvidenziale, taumaturgica è la miglior notizia per l'Italbasket. La vittoria contro la Georgia, che solo due giorni prima aveva ridicolizzato la Spagna campione uscente di Eurobasket, vale tanto, sia per il largo margine conclusivo che per i segnali raccolti. Che non sono ancora completamente positivi – Fontecchio si è sbloccato solo in parte, Spagnolo è in chiara difficoltà, Gallinari per ora &egrav

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte