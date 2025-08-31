 L’Italia in attesa dei big si sblocca con Niang

La boccata d'ossigeno pura, provvidenziale, taumaturgica è la miglior notizia per l'Italbasket. La vittoria contro la Georgia, che solo due giorni prima aveva ridicolizzato la Spagna campione uscente di Eurobasket, vale tanto, sia per il largo margine conclusivo che per i segnali raccolti. Che non sono ancora completamente positivi – Fontecchio si è sbloccato solo in parte, Spagnolo è in chiara difficoltà, Gallinari per ora &egrav