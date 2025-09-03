L'Italbasket si accende su Sky: ottimi ascolti contro la Spagna

La passione per il basket si accende sempre più, man mano che la Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco accumula successi in serie. Azzurri vincenti sul parquet e particolarmente attraenti fuori, in tv e non solo. Il match contro la Spagna, che l'Italia ha portato a casa nel corso della prima serata di martedì 2 settembre, ha fatto registrare ottimi ascolti sui canali di Sky Sport che hanno trasmesso “live" l'evento (Sky Sport 1 e Sky Sport Basket): 278 mila spettatori medi complessivi in Total Audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go). E non finisce qui, perché la cavalcata della Nazionale trascinara da Simone Fontecchio, Diouf e soci prosegue - domani (4 settembre, ore 17.15) c'è la sfida contro Cipro - prima degli ottavi, ma è tutto l'Europeo a far registrare buonissimi numeri. La competizione, per chi non può essere sul posto, è visibile su Sky.