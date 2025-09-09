Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Italia da ricostruire: dalla scelta del ct al lancio dei giovani

Banchi favorito per la panchina, Djordjevic chiede carta bianca sull’organizzazione della canter
Federico Bettuzzi
1 min
italia basketPozzecco
Italia da ricostruire: dalla scelta del ct al lancio dei giovani© Ciamillo

Head coach, staff, anche parte della squadra: è un’Italbasket da ricostruire, quella che torna a casa da Riga. La delusione fortissima degli azzurri è accompagnata dallo scossone accusato in panchina. Le dimissioni dell'ormai ex commissario tecnico Gianmarco Pozzecco aprono la strada a un nuovo corso e a una successione inevitabile. Con un favorito d'obbligo, quel Luca Banchi anche lui scottato da Eurobasket 2025 (il ko nel derby con la Lituania ha ch

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte