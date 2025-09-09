Italia da ricostruire: dalla scelta del ct al lancio dei giovani

Head coach, staff, anche parte della squadra: è un’Italbasket da ricostruire, quella che torna a casa da Riga. La delusione fortissima degli azzurri è accompagnata dallo scossone accusato in panchina. Le dimissioni dell'ormai ex commissario tecnico Gianmarco Pozzecco aprono la strada a un nuovo corso e a una successione inevitabile. Con un favorito d'obbligo, quel Luca Banchi anche lui scottato da Eurobasket 2025 (il ko nel derby con la Lituania ha ch