Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

La nuova casa di Tortona. Il battesimo con la Virtus

Il presidente Picchi: "Grande emozione  tornare a giocare in città dopo 11 anni". All’evento anche le massime cariche: Petrucci, Gandini e pure Gherardini
Giovanni Teppa
1 min
La nuova casa di Tortona. Il battesimo con la Virtus

La Cittadella dello Sport di Tortona è un’opera immensa e straordinaria. Un progetto ambizioso quello della famiglia Gavio, che ha preso il via nel 2018 e che nel 2024 era già stato portato a termine quasi completamente con palestra da 500 posti per allenamento e per gare della Serie A1 femminile e delle giovanili, con tre playground, con campi da padel, caffè e ristorante, aree verdi con spazi gioco per bambini. Un’area di 70.000 mq a cui mancava per&o

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte