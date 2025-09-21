La nuova casa di Tortona. Il battesimo con la Virtus

La Cittadella dello Sport di Tortona è un’opera immensa e straordinaria. Un progetto ambizioso quello della famiglia Gavio, che ha preso il via nel 2018 e che nel 2024 era già stato portato a termine quasi completamente con palestra da 500 posti per allenamento e per gare della Serie A1 femminile e delle giovanili, con tre playground, con campi da padel, caffè e ristorante, aree verdi con spazi gioco per bambini. Un’area di 70.000 mq a cui mancava per&o