Polonara, il messaggio social sulle note di Geolier: "Trapianto tutto ok"

Le note di 'Che sole oggi' di Geolier accompagnano la storia pubblicata da Achille Polonara su Instagram, che ha affidato ai social il suo messaggio: " Trapianto tutto ok ". Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto questa mattina a Bologna al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Usa.

Il messaggio social

Una foto dal letto di ospedale in cui si mostra sorridente, con le dita che indicano il segno della vittoria. Ieri l'atleta, a poche ore dall'intervento, aveva ringraziato i tanti tifosi e amici del supporto dimostrato in questo periodo difficile. Tra questi, anche la Juventus Women, che ieri ha posato con il suo iconico numero 33.