Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Polonara, il messaggio social sulle note di Geolier: "Trapianto tutto ok"

Il cestista, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto questa mattina a Bologna al delicato intervento, dopo aver trovato un donatore di midollo compatibile al 90%
1 min
Polonara, il messaggio social sulle note di Geolier: "Trapianto tutto ok"

Le note di 'Che sole oggi' di Geolier accompagnano la storia pubblicata da Achille Polonara su Instagram, che ha affidato ai social il suo messaggio: "Trapianto tutto ok". Il cestista italiano, trasferitosi nelle scorse settimane alla Dinamo Sassari, si è sottoposto questa mattina a Bologna al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Usa.

Il messaggio social

Una foto dal letto di ospedale in cui si mostra sorridente, con le dita che indicano il segno della vittoria. Ieri l'atleta, a poche ore dall'intervento, aveva ringraziato i tanti tifosi e amici del supporto dimostrato in questo periodo difficile. Tra questi, anche la Juventus Women, che ieri ha posato con il suo iconico numero 33.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket