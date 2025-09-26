TORINO - La Frecciarossa Supercoppa 2025 non sarà solo un grande spettacolo sul parquet ma offrirà anche un’esperienza immersiva senza precedenti in termini di inclusione. La finale, che si disputerà domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago (Milano) tra le vincenti delle semifinali (Dolomiti Energia Trentino vs Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano), diventerà accessibile alle persone cieche e ipovedenti grazie all’audiodescrizione di “Connect Me Too”. Un regalo che la Lega Basket Serie A (Lba) ha voluto fare ai suoi tifosi, dimostrando grande attenzione nei confronti dell’inclusività e dell’accessibilità da parte del mondo del basket.

“Connect Me Too”, fornito dal partner tecnologico CMT Translations, è un sistema che fornisce una cronaca iper-descrittiva di ciò che avviene sul campo di gioco, sugli spalti, in panchina, attraverso la voce di un audiodescrittore appositamente formato che non tralascia nessun particolare. L’obiettivo è portare le persone con disabilità visive in un tempio del basket, coinvolgerle, far provare loro l’esperienza del palazzetto, tra cori e suggestioni sonore, e rendere “visibile” la partita con una narrazione immersiva. Il funzionamento di “Connect Me Too” è completamente digitale: un'App e che si appoggia sulla rete 5G (o 4G) ed è disponibile sugli store (Apple Store o Play Store). Gli utenti, in possesso di proprie cuffie o auricolari, non dovranno fare altro che richiedere l’accesso all’evento ed essere autorizzati dal promotore del servizio, ovvero la Lega Basket Serie A (LBA).