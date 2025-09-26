Supercoppa: nella squadra di Sky fa il suo ingresso Belinelli

- La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025: domani, sabato 27 settembre, e domenica 28 appuntamento su Sky e in streaming su NOW per il primo atto della nuova stagione del campionato Lba. Nell’occasione sarà anche annunciato il nuovo straordinario campione che entra ufficialmente nella squadra Sky: Marco. Sarà Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket, special guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Marco è l’unico italiano ad aver vinto il titolo Nba, con San Antonio nel 2013-2014, vincitore della gara da tre punti dell’All Star Weekend 2014, tre volte campione d’Italia (con Fortitudo Bologna nel 2004-2005 e Virtus Bologna nel 2020-2021 e 2024-2025) e vincitore dell’Eurocup 2021-2022 (con la Virtus Bologna), cui si aggiungono 154 presenze con la maglia della Nazionale. Belinelli rappresenta perfettamente l’identità del nuovo canale Sky Sport Basket, essendo stato protagonista in Serie A, in Eurolega e in NBA, e completa il grande quintetto di campioni del racconto del basket, con Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna. Questo week end all'Unipol Forum di Assago quattro grandi squadre si contendono la Frecciarossa Supercoppa 2025: si parte domani alle 17.30 sul canale dedicato Sky Sport Basket e su Sky Sport Uno per il prepartita di Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia, in diretta dalle 18. La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Laura Macchi. La seconda semifinale Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano è invece in programma alle 20.45, con prepartita live dalle 20 su Sky Sport Basket. Telecronaca di Andreae Andrea

Domenica 28 settembre, prepartita dalle 17 per la finale tra le due squadre vincenti delle semifinali, in diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Gli studi pre e postpartita saranno condotti da Giulia Cicchiné, con la partecipazione di Matteo Soragna. Domenica ci saranno anche Flavio Tranquillo e Davide Pessina Pessina e tutta la squadra di Sky Sport Basket per il lancio del nuovo canale e della nuova stagione. Le interviste ai protagonisti saranno curate da Gaia Accoto.

Le tre partite saranno trasmesse anche in chiaro su Cielo e in streaming sul sito skysport.it. Aggiornamenti costanti per tutto il weekend anche su Sky Sport 24 e sugli account social ufficiali di Sky Sport.