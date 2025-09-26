Supercoppa: nella squadra di Sky fa il suo ingresso Belinelli

Domenica 28 settembre, prepartita dalle 17 per la finale tra le due squadre vincenti delle semifinali, in diretta dalle 18 su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.
Gli studi pre e postpartita saranno condotti da Giulia Cicchiné, con la partecipazione di Matteo Soragna. Domenica ci saranno anche Flavio Tranquillo e Davide Pessina Pessina e tutta la squadra di Sky Sport Basket per il lancio del nuovo canale e della nuova stagione. Le interviste ai protagonisti saranno curate da Gaia Accoto.
Le tre partite saranno trasmesse anche in chiaro su Cielo e in streaming sul sito skysport.it. Aggiornamenti costanti per tutto il weekend anche su Sky Sport 24 e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT
La Supercoppa Italiana rappresenta il primo atto ufficiale di una stagione che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky. Il nuovo canale Sky Sport Basket riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove gramdo sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.
SUPERCOPPA ITALIANA SU SKY, SU NOW E IN CHIARO SU CIELO
Sabato 27 settembre
Semifinali:
Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo alle 18
Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta su Sky Sport Basket e Cielo alle 20.45
Domenica 28 settembre
Finale, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e Cielo alle 18