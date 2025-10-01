L’Italia in mano a Banchi. Cosa gli si chiede? Tutto

Tre anni di contratto, con Mondiali e Olimpiadi nel mirino quali obiettivi primari assieme a un fisiologico cambio della guardia nello spogliatoio. L'era azzurra del nuovo ct Luca Banchi è ufficialmente iniziata: ieri il pre- sidente federale Gianni Petrucci ha annunciato la designazione in Consiglio e dopodomani il nuovo responsabile tecnico sarà presentato nel Salone d'Onore del Coni. Sessant'anni compiuti lo scorso agosto, quello