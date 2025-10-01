Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

L’Italia in mano a Banchi. Cosa gli si chiede? Tutto

Contratto di 3 anni per rinnovare la Nazionale coi giovani e andare sia ai Mondiali che alle Olimpiadi
Federico Bettuzzi
1 min
L’Italia in mano a Banchi. Cosa gli si chiede? Tutto© EPA

Tre anni di contratto, con Mondiali e Olimpiadi nel mirino quali obiettivi primari assieme a un fisiologico cambio della guardia nello spogliatoio. L'era azzurra del nuovo ct Luca Banchi è ufficialmente iniziata: ieri il pre- sidente federale Gianni Petrucci ha annunciato la designazione in Consiglio e dopodomani il nuovo responsabile tecnico sarà presentato nel Salone d'Onore del Coni. Sessant'anni compiuti lo scorso agosto, quello

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte