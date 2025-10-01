LeDay faro di Milano che fa rossa la Stella

Inizia nel migliore dei modi l’Eurolega dell’Olimpia Milano che vince sul mai facile campo della Stella Rossa Belgrado 92-82. Un successo di squadra per l’Armani che ha in LeDay il suo faro, in Guduric il fosforo e in Nebo e Bolmaro l’energia che stende la squadra di casa. La prima novità dell’EA7 rispetto alla vittoriosa Supercoppa Italiana è nel quintetto base di coach Ettore Messina che, lasciato