Italia, è iniziata l'era Banchi: "Ringrazio Pozzecco. Obiettivo Mondiale 2027"

"Non nascondo l'emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Sono grato a Pozzecco, di cui raccolgo l'eredità e il lavoro fatto". A dirlo è Luca Banchi , nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket , subentrato al dimissionario Gianmarco Pozzecco , il quale aveva annunciato la fine del proprio ciclo sulla panchina degli Azzurri dopo l' eliminazione a EuroBasket 2025 per mano della Slovenia di Luka Doncic . Queste le parole del nuovo ct dell'Italbasket, presentatosi durante la conferenza stampa che si è tenuta il 3 ottobre presso il Salone d'Onore del Coni: "Il solco tracciato dai miei predecessori ispirerÃ il mio cammino. Penso sia il momento più alto della mia carriera, do un valore al mio compito e alla mia missione, che è dare uno stile preciso sia sul campo da gioco che fuori. Il nostro obiettivo è la qualificazione al Mondiale 2027. A prescindere da chi giocherà dobbiamo avere uno stile di gioco riconoscibile a ogni livello. La Federazione garantisce ottime strutture in modo da donare ai nostri giocatori la migliore esperienza tecnica possibile.

Banchi: "Italia poteva essere al posto della Grecia"

"Dobbiamo costruire il nostro progetto sul senso di appartenenza alla nazionale. Abbiamo un gruppo di giocatori talentuosi, che potranno crescere e affermarsi in Nazionale - ha aggiunto - Il nostro obiettivo è avere un sistema il più inclusivo possibile e vorremmo riuscire a fare quattro mini raduni entro l'estate. La nazionale deve essere un punto di riferimento per dirigenti, tifosi e tesserati. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni. La mancanza di risultati? È dovuta a piccoli dettagli e talvolta a un pizzico di sfortuna. Turchia e Germania hanno fatto un percorso da imbattute agli Europei, mentre la Grecia è stata brava ad inserirsi tra le eliminazioni di Serbia e Francia. All'Italia non mancava nulla per essere al posto della Grecia, che ha vinto il bronzo. Non ricordo una stagione della mia carriera dove non mi siano stati richiesti risultati".

Banchi: "Io ct a tempo pieno"

"L'allenatore deve raggiungere sempre certi obiettivi, che potranno essere raggiunti attraverso un percorso di lavoro. Ho firmato un contatto full time quindi è la dimostrazione di quella che è la visione comune, mi sono stati illustrati gli obiettivi della federazione, era indispensabile che accettassi questa cosa, che è nuova per me ma sento anche fortissimo desiderio di cercare di dare un'impronta fin da subito alla struttura e al movimento. Penso sia imprescindibile che il ct sia a tempo pieno, cercherò di farlo nel miglior modo possibile, certo il campo e la palestra mi mancheranno ma cercherò di abbracciare il movimento nella sua interezza, parlo dunque anche della base. Cercherò dunque di battere il territorio per contribuire e dare supporto ad ogni livello, senza pensare solo all'esclusività del vertice".