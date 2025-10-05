Basket, Fioretti e il gioco del fato: "Milano è emozione"© .

Mario Fioretti è stato viceallenatore all’Olimpia Milano per 22 anni consecutivi. È stato seduto su quella panchina, tra campionato ed Eurolega, per più di 1.300 volte. Ha vinto scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Poi quest’anno la scelta di accettare l’offerta da capo allenatore della Bertram Tortona. E che cosa succede? Che Fioretti esordirà proprio contro l’Olimpia, all’Unipol Forum. Il fato ha voluto che la s