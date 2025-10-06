Esordio da sballo: Tortona fa festa davanti a Milano

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
MILANO – La Bertram Tortona fa il regalo migliore possibile a coach Mario Fioretti, lo storico viceallenatore milanese tornato da avversario dopo 22 stagioni all’Olimpia. Al Forum, nell’esordio stagionale, Tortona conquista una vittoria di prestigio: 71-74 in volata, la più classica delle vendette dell’ex, accolto con applausi scroscianti prima della palla a due, quando viene ricordato anche Giorgio Armani. Fioretti lascia quello che per ann
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi