Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Esordio da sballo: Tortona fa festa davanti a Milano

Una partita dai mille volti: l’Olimpia vola subito a +9, la Bertram ribalta e sale a +15. Messina: “Scadenti”
Roberto Nardella
1 min
Esordio da sballo: Tortona fa festa davanti a Milano

MILANO – La Bertram Tortona fa il regalo migliore possibile a coach Mario Fioretti, lo storico viceallenatore milanese tornato da avversario dopo 22 stagioni all’Olimpia. Al Forum, nell’esordio stagionale, Tortona conquista una vittoria di prestigio: 71-74 in volata, la più classica delle vendette dell’ex, accolto con applausi scroscianti prima della palla a due, quando viene ricordato anche Giorgio Armani. Fioretti lascia quello che per ann

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte