Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista

Tragedia al termine della partita di basket di A2 tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia. Il secondo autista del pullman che trasportava i tifosi toscani è morto , lungo la superstrada Rieti-Terni, dopo che alcuni tifosi hanno assaltato il pullman. Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone , avrebbero colpito la vittima. Il pullman si stava dirigendo dalla città laziale verso quella umbra.

La nota della Sebastiani Rieti

"Quanto accaduto stasera al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile, in quanto vittima di una sassaiola che ha causato il decesso di un autista del pullman stesso. La Sebastiani si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti". È quanto si legge in una nota della Sebastiani Basket Rieti.