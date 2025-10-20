Assalto al bus, il ct Banchi: "Giornata di lutto per tutto lo sport"

ROMA - Luca Banchi, ct dell'Italbasket, commenta a margine dell'allenamento degli azzurri al PalaTiziano l'assalto subito dal pullman dei tifosi di Pistoia che ha portato alla morte dell'autista Raffaele Marianella: "Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che oscura totalmente la gioia, soprattutto per me, ma anche per molti di questi ragazzi che sono alla prima apparizione con la Nazionale. Questo episodio è di una gravità assoluta e getta nello sconforto non solo la comunità cestistica, ma tutto lo sport. Oggi è una giornata di lutto per l'intero sport nazionale".

Riportare lo sport al centro

Prosegue il Ct: "Dobbiamo avere la missione comune di riportare lo sport al centro. Un episodio che è arrivato anche fuori dai nostri confini e contribuisce a gettare discredito su uno spaccato della nostra società. Dobbiamo trovare i mezzi per riportare tutto su binari consoni a quello che è lo sport. Non lo vorrei catalogare all'interno del contesto sportivo, ma piuttosto parlare di criminalità. Spero che si torni velocemente a parlare di sport e che lo si faccia con un senso di responsabilità ancora più alto".

Infine un pensiero ai giocatori "scossi. Due di loro - Gallo sponda Pistoia e Udon sponda Rieti - sono stati toccati personalmente da questo episodio, anche se Liam non era nel pullman della squadra che seguiva quello dei tifosi di pochissimo".

Oggi era previsto che il presidente federale, Gianni Petrucci "incontrasse la squadra al primo raduno stagionale e questo è stato inevitabilmente uno dei temi toccati", ma poi "ho cercato di dare un taglio tecnico alla nostra riunione perché comunque non dobbiamo dimenticare che questi ragazzi meritano l'opportunità di vivere questa esperienza. Che spero sia da impulso per altri atleti e per i loro tecnici per alzare ulteriormente l'asticella"