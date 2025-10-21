Martinoni, carica Monferrato: "Guai a mollare. Tocca ai giovani esperti"

La Novipiù Monferrato è stata costruita con l’obiettivo di far crescere i giovani. Facendoli però supportare nel loro sviluppo da Niccolò Martinoni , 36 anni, capitano alla sua quindicesima stagione consecutiva a Casale Monferrato . Martinoni non solo ha esperienza da vendere, ma grazie al suo talento cristallino è ancora uno dei giocatori in grado di fare la differenza in Serie B Nazionale. A parlare per lui sono le statistiche: nelle sei partite sin qui disputate è il nono realizzatore del campionato con 17.2 punti di media e il nono miglior rimbalzista con 7.3 palloni catturati a partita. Prestazioni eccellenti che però non hanno ancora permesso alla Novipiù di conquistare il primo successo stagionale. "Sapevo bene che sarebbe stata una sfida difficile e l’ho accettata con consapevolezza e voglia di mettersi sempre alla prova - spiega capitan Martinoni -. Siamo una squadra con tantissimi giovani in un campionato di alto livello. Nel gruppo, infatti, ci sono ragazzi dal 2004 al 2008. A completare il quadro basta dire che i più esperti dopo di me sono un ventiquattrenne e un venticinquenne. Eppure, siamo andati vicini a vincere in più occasioni, ma purtroppo nei momenti topici non siamo stati troppo fortunati. Il fatto che non siamo ancora riusciti a conquistare i due punti non ci deve far impazzire. Occorre stare calmi e continuare a lavorare duro come stiamo facendo".

Novipiù Monferrato, capitan Martinoni suona la carica

Che cosa può farvi cambiare marcia? "Dobbiamo fare quadrato all’interno del gruppo squadra. A dare una marcia in più devono essere quelli che io chiamo i “giovani esperti”. Quelli cioè come Guerra e Rupil, che l’anno scorso avevano fatto esperienza all’interno di un gruppo consolidato e che ora devono trasmettere ai giovanissimi quanto hanno appreso. Non è un processo facile e ci vuole del tempo per farlo proprio, e poi per trasmetterlo. Ma quello che sto vedendo mi riempie di gioia. Siamo un gruppo che si sbatte, che lavora sodo, a cui fa piacere andare in palestra e migliorarsi giorno dopo giorno".

Qual è il peggior nemico della vostra squadra? "Perdere l’entusiasmo che abbiamo adesso. I giovani ne hanno in grande quantità. Ma continuare a perdere incide sul morale. Ecco, dobbiamo fare in modo che non succeda mai. È evidente che le vittorie aiutano, fanno crescere esponenzialmente l’entusiasmo. La prima che otterremo ci sbloccherà e così sono sicuro giocheremo con meno assilli".

Fabio Corbani fu il suo allenatore nelle giovanili a Treviso. Ci sono anche altri giocatori, vedi Bruttini a Torino che ha fermamente voluto giocare sotto la Mole perché ad allenarlo sarebbe stato coach Moretti, che lo aveva cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena. "Gli allenatori delle giovanili ti fanno crescere non solo come giocatore. Contribuiscono a farti diventare una persona. Ecco, io a Corbani devo molto. Fu lui che mi scelse a Varese e mi portò a Treviso. È lui che mi fece pensare al fatto che avrei potuto diventare un giocatore. Il bello è che ancora adesso mi tratta come fossi il diciassettenne di quel tempo. Continua a correggermi e a dispensarmi consigli. E io ne sono felice. A Treviso con lui è stato un punto di partenza, ora vorrei condividere con lui la conclusione della mia carriera. Che vorrei chiudere nel migliore dei modi".