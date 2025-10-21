Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il giorno nero del basket: «Assassini, non tifosi»  

Lo sfogo del presidente Petrucci dopo i tragici fatti di Rieti-Pistoia Disposti lutto e porte chiuse al club laziale per la morte dell’autista
Daniele Galosso
1 min
BasketRietiPistoia
Il giorno nero del basket: «Assassini, non tifosi»  © ANSA

Non si può morire per una partita. Un fendente che lo sport italiano tenta vanamente di schivare dalla notte dei tempi. Tempi scanditi da un elenco di nomi, cognomi, volti in tragico e costante aggiornamento: quelle di Vincenzo Paparelli, Vincenzo Spagnolo, Filippo Raciti sono soltanto alcune delle generalità tristemente entrate nell’immaginario collettivo del Paese. L’ultima vittima della follia omicida - ultima almeno fino alla prossima tragedia - è il 65enn

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte