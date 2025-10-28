Cusin punto fermo della Reale Mutua: "Gioco e mi diverto, ma al PalaDozza..."

A metà del secondo quarto la Reale Mutua era sotto di ventidue, nel match casalingo dello scorso weekend contro l’Urania. L’inerzia era tutta per i milanesi e si stava profilando per i torinesi una batosta stile quella subita ad Avellino. Ma d’improvviso Torino si è accesa, ha rialzato la testa, si è messa a difendere come una forsennata e ha invertito il trend, tanto da coronare la rimonta e arrivare al sorpasso a 28&rd