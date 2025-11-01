Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Lebron, Giannis e... Scatta la Nba Cup!

Calendario itinerante e campi griffati per alzare l’attenzione verso la competizione nata nel 2023. Al via la 3ª edizione del trofeo già finito nella bacheca delle due stelle con i Lakers e i Bucks
Dario Ronzulli
1 min
Lebron, Giannis e... Scatta la Nba Cup!© EPA

Victor Solomon è un artista poliedrico, noto negli States per i suoi rapporti lavorativi con le massime leghe sportive e anche per opere di riqualificazione urbana particolari. Nell'agosto del 2020, ad esempio, riparò le crepe di un playground di Los Angeles con una resina dorata prendendo ispirazione alla tecnica giapponese del kintsugi. A Solomon, da tre stagioni, l'NBA ha affidato un compito non da poco per la propria immagine: curare

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte