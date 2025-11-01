Lebron, Giannis e... Scatta la Nba Cup!

Victor Solomon è un artista poliedrico, noto negli States per i suoi rapporti lavorativi con le massime leghe sportive e anche per opere di riqualificazione urbana particolari. Nell'agosto del 2020, ad esempio, riparò le crepe di un playground di Los Angeles con una resina dorata prendendo ispirazione alla tecnica giapponese del kintsugi. A Solomon, da tre stagioni, l'NBA ha affidato un compito non da poco per la propria immagine: curare