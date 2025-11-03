Tortona, anniversario con il primato: è storia

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Due vittorie di sostanza e un primato in classifica storico. Il patron Beniamino Gavio non poteva desiderare un modo migliore per celebrare i settant'anni di vita del suo Derthona Basket: prima il successo esterno delle ragazze dell'Autosped a Battipaglia, poi l'affermazione casalinga della Bertram contro Napoli che - complice il ko di Brescia al PalaShark di Trapani - lancia i bianconeri in vetta alla graduatoria LBA. Un primo posto ampiamente co
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi