Tortona, anniversario con il primato: è storia

Ieri le celebrazioni per i 70 anni con il club bianconero mai così in alto. Olejniczak: "Capitolo importante"
Federico Bettuzzi
1 min
Tortona, anniversario con il primato: è storia© CIAMILLO

Due vittorie di sostanza e un primato in classifica storico. Il patron Beniamino Gavio non poteva desiderare un modo migliore per celebrare i settant'anni di vita del suo Derthona Basket: prima il successo esterno delle ragazze dell'Autosped a Battipaglia, poi l'affermazione casalinga della Bertram contro Napoli che - complice il ko di Brescia al PalaShark di Trapani - lancia i bianconeri in vetta alla graduatoria LBA. Un primo posto ampiamente co

