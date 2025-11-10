Si schianta in Ferrari contro il muro di una casa: gravissimo il cestista Matteo Bettanti

Nella serata di ieri, 9 novembre, Matteo Bettanti si è schiantato con la Ferrari contro il muro di una abitazione in corso Genova a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo le prime ricostruzioni il 21enne giocatore di basket, che ha militato anche tra le fila della squadra Vigevano 1955, era alla guida della Ferrari assieme all'imprenditore Alberto Righini, ex presidente di Ance Pavia. Bettanti è stato soccorso ed elitrasportato nell'ospedale "Niguarda" in codice rosso. Righini, invece, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia.

Il messaggio del Vigevano "La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale nella serata di domenica 9 novembre", ha scritto la squadra di Basket Vigevano 1955 in una nota. "Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24 , proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2 - si legge nel testo - Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare".